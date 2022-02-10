Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади уже шестой соревновательный день.

Украинские спортсмены снова остались без медалей, хотя сегодня все ожидали командные соревнования в лыжной акробатике.

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В четверг первыми медали разыграли сноубордистки в хафпайпе, где не было равных представительнице США Хлое Ким. Второй стала Керальт Кастельет из Испании, а третьей - Сена Томита из Японии.

Владислав Гераскевич начал официальные соревнования в скелетоне. В первом заезде украинец показал 18-й результат, а во втором - 16-й. К третьей попытке, запланированной на завтра, он подходит в топ-20, поэтому имеет все шансы попасть в финальный заезд.

Фигурист Иван Шмуратко не без ошибок откатал свою произвольную программу и в итоговом протоколе расположился на 24-й строчке. Победил в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен. Серебряную и бронзовую медали выиграли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.

Горнолыжник Иван Ковбаснюк занял 14-е место в комбинации. Это второй лучший результат в истории Украины на зимних Олимпиадах. "Золото" здесь завоевал Йоханнес Штрольц из Австрии, "серебро" - Александер Кильде из Норвегии, "бронзу" - Джеймс Кроуфорд из Канады.

Олимпийский турнир по сноуборд-кроссу выиграл австриец Алессандро Хеммерле. В большом финале он опередил Элиота Грондена из Канады и Омара Визинтина из Италии.

Неудачно выступили украинки в лыжной гонке на 10 км классическим стилем. Марина Анцибор показала 58-й результат, Виктория Олех - 76-й, а Валентина Каминская - 79-й.

Двухкратной чемпионкой Пекина-2022 стала норвежка Тереза ​​Йохауг, которая на финише совсем немного выиграла у Кертту Нисканен. "Бронза" у еще одной представительницы Финляндии - Кристы Пярмякоски.

Свои первые официальные тренировки сегодня провела Лидия Гунько. В обоих заездах монобобов украинка показала 19-й результат.

Продолжают испытывать свои силы на тренировках в прыжках с трамплина Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук.

Очень большие надежды были на медаль в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике. Но коронавирус перечеркнул все планы украинцев. Наша команда не вышла на старт из-за положительных тестов сразу трех фристайлистов.

А Украина вполне могла зацепиться за бронзу, которую в итоге завоевала команда Канады. За чемпионство соревновались США и Китай. В конце концов золотые награды достались американцам.

Ирэн Схаутен, как и чуть раньше Йохауг, оформила сегодня свое второе "золото" в Пекине. Нидерландская конькобежка финишировала с олимпийским рекордом на дистанции 5000 м. За ней расположились Изабель Вайдеманн из Канады и Мартина Сабликова из Чехии.

Заканчивал день один из наиболее динамичных видов программы зимних Олимпиад. Саночники соперничали в командной эстафете. В этой дисциплине поочередно стартовали женщины, мужчины и двойки. В конце каждого этапа спортсмены обязаны были прикоснуться к специальной табличке, чтобы разрешение стартовать получили следующие участники эстафеты.

Украину представляли Юлианна Туницкая, Антон Дукач и дуэт Игорь Стахив - Андрей Лысецкий. Юлианна хорошо провела свой этап, а вот Антон вылетел из саней в одном из последних поворотов, однако добрался до передачи эстафеты. Игорь и Андрей тоже провели заезд не без помарок. В итоге наша команда заняла 11-е место. Победили немцы, вторыми стали австрийцы, а третьими - латвийцы.

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В медальном зачете сохранила лидерство Германия, на счету которой уже шесть золотых наград. Норвегия идет второй с пятью наградами высшей пробы. По четыре "золота" у Австрии, США, Нидерландов и Швеции.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после шестого дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12-ти дисциплинах.