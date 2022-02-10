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четверг, 10 февраля 2022 14:17

Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
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На зимней Олимпиаде в Пекине позади всего лишь шесть соревновательных дней, а норвежская лыжница 33-летняя Тереза ​​Йохауг уже успела завоевать две золотые награды.

5 февраля спортсменка победила в женском скиатлоне на 15 км, а сегодня торжествовала на дистанции 10 км классическим стилем.

Тереза ​​менее чем на 1 с. опередила Кертту Нисканен. Представительница Финляндии после финиша без сил упала на снег, в то время как Йохауг начала эмоционально праздновать.

Норвежка долго не могла успокоиться, а продолжала бегать и обнимать всех, кто помог ей завоевать второе "золото" в Пекине.

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Спортсменка до Игр-2022 выигрывала олимпийское "золото" однажды - в 2010-м в Ванкувере. Но та победа была в эстафете, а вот в индивидуальных соревнованиях до этого в ее активе были "серебро" и "бронза" в Сочи-2014.

Также Тереза ​​является 14-кратной чемпионкой мира, 79 раз выигрывала гонки на этапах Кубка мира, трехкратная обладательница кубка мира в общем зачете.

Йохауг как легкоатлетка была чемпионкой Норвегии в легкоатлетическом беге на 10 км.

Эмоции норвежки можно объяснить тем, что она попала в допинг-скандал и была вынуждена пропустить Олимпиаду-2018. В 2016 году у нее в крови нашли анаболический стероид клостебол. Лыжница уверяла, что он попал в ее организм через специальную помаду для губ, которую она использовала от солнечных ожогов.

Сначала Терезу дисквалифицировали на 14 месяцев, чтобы она имела возможность выступить на Играх-2018, однако Спортивный арбитражный суд продлил срок до 18 месяцев.

И вот Йохауг триумфально вернулась. Останавливаться на достигнутом она не собирается и готовится к следующим стартам.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг
Фото: instagram.com/johaugtherese
Норвежская лыжница Тереза Йохауг
Норвежская лыжница Тереза Йохауг
Норвежская лыжница Тереза Йохауг
Норвежская лыжница Тереза Йохауг

На Олимпиаде-2022 лыжницы будут еще соревноваться в эстафете, командном спринте и гонке с массовым стартом свободным стилем. Старты запланированы на 12, 16 и 20 февраля.

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Дата
10
февраля

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