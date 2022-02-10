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четверг, 10 февраля 2022 08:29

Фигурист Шмуратко не попал в двадцатку лучших на Олимпиаде

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Фигурист Шмуратко не попал в двадцатку лучших на Олимпиаде
Фигурист Иван Шмуратко. Фото: НОК Украины

На дебютных для себя Олимпийских играх украинский фигурист Иван Шмуратко показал 24-й итоговый результат.

Наш соотечественник попал в произвольную программу, заняв после короткой 22-ю строчку.

Второй танец Ивана судьи оценили в 127.65 балла, что отбросило его на два места назад.

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По словам самого Шмуратко, он всегда хочет прогрессировать и не стоять на месте.

"Олимпийские игры в Пекине начались для меня с испытания. Из-за положительного теста я находился несколько дней на карантине. Не смог помочь сборной в командных соревнованиях, но рад вернуться. Олимпийские игры не похожи на другие соревнования, здесь присутствует особое давление. Двигаюсь только в направлении позитива и прогресса", - цитирует фигуриста сайт НОК Украины.

Победил в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен, в сумме набравший 332.60 балла. Серебряную и бронзовую медали выиграли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.

Для 20-летнего Шмуратко это было дебютное выступление на зимних Олимпиадах.

Соревнования по фигурному катанию в Пекине-2022 продолжатся выступлениями танцевальных пар 12 и 14 февраля. Затем в борьбу вступят женщины и спортивные пары.

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Дата
10
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