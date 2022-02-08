Фигурист Шмуратко квалифицировался в произвольную программу на Олимпиаде

Во вторник, 8 февраля, фигуристы откатали короткую программу на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Представитель Украины Иван Шмуратко набрал за свое выступление 78,11 балла.
Он показал 22-й результат и квалифицировался в произвольную программу.
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Лучше всего в короткой программе выступил американец Натан Чен. Совсем чуть-чуть ему проиграли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.
Продолжают свои соревнования фигуристы 10 февраля.
Ранее Шмуратко предъявил претензии российским журналистам.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.
Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.
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