Фигурист Шмуратко квалифицировался в произвольную программу на Олимпиаде

Иван Шмуратко. Фото Украинской федерации фигурного катания на коньках

Во вторник, 8 февраля, фигуристы откатали короткую программу на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Представитель Украины Иван Шмуратко набрал за свое выступление 78,11 балла.

Он показал 22-й результат и квалифицировался в произвольную программу.

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Лучше всего в короткой программе выступил американец Натан Чен. Совсем чуть-чуть ему проиграли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.

Продолжают свои соревнования фигуристы 10 февраля.

Ранее Шмуратко предъявил претензии российским журналистам.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.