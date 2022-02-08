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вторник, 08 февраля 2022 08:48

Фигурист Шмуратко квалифицировался в произвольную программу на Олимпиаде

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Фигурист Шмуратко квалифицировался в произвольную программу на Олимпиаде
Иван Шмуратко. Фото Украинской федерации фигурного катания на коньках

Во вторник, 8 февраля, фигуристы откатали короткую программу на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Представитель Украины Иван Шмуратко набрал за свое выступление 78,11 балла.

Он показал 22-й результат и квалифицировался в произвольную программу.

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Лучше всего в короткой программе выступил американец Натан Чен. Совсем чуть-чуть ему проиграли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.

Продолжают свои соревнования фигуристы 10 февраля.

Ранее Шмуратко предъявил претензии российским журналистам.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

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Дата
08
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