Украинский фигурист выдвинул претензии российским журналистам

Иван Шмуратко - единственный украинский фигурист на Олимпиаде. Фото: Instagram.com/

Украинский фигурист 20-летний Иван Шмуратко предъявил претензии российским журналистам.

Во время общения со СМИ Шмуратко использует украинский и английский языки, поскольку на Олимпиаде работает международная пресса.

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"Я видел много статей и репортажей с момента общения с российскими журналистами. Мне сильно не понравилось, как вы вытянули мои слова. Что не так? Давайте я об этом не буду. Если у вас есть вопросы о фигурном катании или обо мне, я открыт. Если я нужен, чтобы хайпануть…

Я уважаю журналистов. Общение с вами - часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это весьма неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня", - цитирует Шмуратко "Матч ТВ".

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.