Надежда на медаль. Украинский фигурист Шмуратко сможет выступить на Олимпиаде

Украинский фигурист Иван Шмуратко сможет выступить на Олимпийских играх-2022.

Повторный тест украинца на коронавирус оказался отрицательным, сообщил Шмуратко в Instagram.

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Первый положительный тест на коронавирус спортсмен сдал 3 февраля. Поэтому Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира по фигурному катанию.

Шмуратко сможет выступить в индивидуальном турнире по фигурному катанию, который стартует на Олимпиаде 8 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.

В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.