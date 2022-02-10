Второй лучший результат в истории Украины. Ковбаснюк финишировал 14-м в комбинации

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк. Фото: НОК Украины

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк занял 14-е место в комбинации на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах в горных лыжах, пишет Sport.ua.

Сильнее выступил только Николай Скрябин на Олимпиаде 1998 года в японском Нагано в той же комбинации - 12-е место. Тогда до финиша добрались 15 спортсменов, сегодня - 17.

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"Доволен, что выдержал эту психологическую нагрузку, ведь сегодня было много стрессовых ситуаций. В этой дисциплине у меня есть горький опыт, но с заданием номер один справился - закончил спуск. Жаль, что не получилось улучшить рекордный результат, но все еще впереди. Пришлось пожертвовать скоростью для успешного завершения дистанции. Я работаю над собой", - цитирует Ковбаснюка сайт НОК Украины.

"Золото" завоевал австриец Йоханнес Штрольц, "серебро" - норвежец Александер Кильде, а "бронзу" - Джеймс Кроуфорд из Канады.

Для Ковбаснюка это уже третий старт на зимних Олимпийских играх-2022. XXIV Игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.