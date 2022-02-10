Разбитые надежды на медаль. Сборная Украины по лыжной акробатике не выйдет сегодня на старт

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/ukrainefreestyle

Сборная Украины по фристайлу не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Это будет первый турнир по лыжной акробатике на Играх-2022, однако Украина в стартовом протоколе отсутствует.

Сборная Украины представлена ​​не будет из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад, сообщает "Суспільне Спорт".

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Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов: действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах: командном, мужском и женском.

Украина стала одной из восьми сборных, которая завоевала право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.

Снятие Украины с командного турнира не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Но для этого у них должны быть положительные тесты на коронавирус.

Командный турнир по лыжной акробатике дебютирует на Олимпиаде-2022. Однако на уровне Кубка мира по фристайлу уже проходили соревнования в командном турнире. В сезоне 2021/22 украинские лыжные акробаты участвовали в двух этапах Кубка мира. И дважды завоевывали бронзовые медали в составе Новосад, Котовского и Абраменко.