Анастасия Шепиленко финишировала в середине таблицы. Фото: Gettyimages.com/

Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко не смогла побороться за медаль в супергиганте на Олимпиаде в Пекине.

Украинка финишировала с 37-м результатом.

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Швейцарская Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в супергиганте. "Серебро" у австрийки Мириам Пухнер, а третьей к финишу пришла представительница Швейцарии Мишель Гизин.

По ходу соревнований две спортсменки сошли с дистанции.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.