Промах помешал Джиме завоевать первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине

Юлия Джима была близка к награде на Играх. Фото: REUTERS

На Олимпийских играх в Пекине прошла женская спринтерская гонка по биатлону.

Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Ирина Петренко.

Джима была близка к первой медали Украины на Играх. На втором огневом рубеже она допустила один промах и была вынуждена пробежать штрафной круг. Поэтому Юлия потеряла шанс побороться за награды и заняла восьмую строчку.

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Меркушина с одним штрафным кругом заняла 24-е место. Петренко допустила две ошибки и заняла 40-е место.

Олимпийской чемпионкой Пекина стала Марте Олсбю-Ройселанн. Для представительницы Норвегии это третья награда на Олимпиаде-2022. Олсбю завоевала "золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в индивидуальной гонке.

Шведка Эльвира Эберг завоевала "серебро". Бронзовая награда досталась итальянке Доротее Вирер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проходят соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.