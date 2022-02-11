Украинец Гераскевич после своего выступления на Олимпиаде показал плакат "Нет войне в Украине"

После своего третьего заезда украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал на камеру обращение, адресованное зрителям Олимпиады.

Закончив свое выступление, Гераскевич, проходя мимо камер, провел безмолвный протест, подготовив обращение к телезрителям. В нем он продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине", сообщает "Суспільне".

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На Олимпиаде-2022 в пятницу, 11 февраля, прошел второй соревновательный день в мужском скелетоне. Участники выступили в третьем и четвертом заездах.

Гераскевич в итоговой классификации занял 18-е место.

Автор: Суспільне Скелетонист Владислав Гераскевич

23-летний украинский спортсмен - представитель Киева в скелетоне на Олимпиаде-2022. Олимпиада в Пекине - вторая в карьере Гераскевича. В Пхенчхане он финишировал с 12-м результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта. В сезоне 2021/22 Гераскевич занял 16-е место в общем зачете Кубка мира. Но показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сигулде.