Украинцы провалили лыжную гонку на Олимпиаде

Алексей Красовский показал лучшее время среди украинцев. Фото: НОК Украины.

11 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла лыжная гонка на 15 км от раздельного старта.

Победу одержал Ииво Нисканен из Финляндии с временем 37.54,8. "Серебро" выиграл представитель Олимпийского комитета России Александр Большунов. Бронзовая награда у норвежца Йоханнеса Клебо.

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Украинец Алексей Красовский прошел маршрут за 44.59,8 с. Он стал 77-м. Руслан Перехода показал 78-й результат за 45.05,6 с.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.