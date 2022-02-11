Шорт-трек. Гандей не квалифицировался в 1/4 финала Олимпиады

Олег Гандей не сможет побороться за медали на Олимпиаде. Фото: НОК Украины

На Олимпиаде в Пекине прошла квалификация по мужскому шорт-треку.

Украинец Олег Гандей не квалифицировался в 1/4 финала по итогам старта среди четырех спортсменов, сообщает Тribuna.com.

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В своей группе он занял четвёртое место с результатом 44,163 с.

Чтобы пройти в четвертьфинал, нужно было финишировать в двойке лучших в своем заезде или войти в топ-4 спортсменов по скорости среди всех участников.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.