Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник

Женская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Ссостоялась жеребьевка финальной стадии женского чемпионата Европы по футзалу.

Она определила две полуфинальные пары, в которых действующие чемпионки испанки встретятся с Украиной, а Россия сыграет с Португалией, информирует сайт УЕФА.

Финальную стадию 25-27 марта опять примет павильон "Гондомар" в Порту.

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В финале дебютного розыгрыша в 2019 году Испания победила хозяек из Португалии, а Россия в матче за бронзу взяла верх над Украиной. Все четыре сборные снова вышли в финальную стадию.

Полуфиналы (25 марта)

Украина - Испания

Португалия - Россия

Финал/матч за третье место: 27 марта.

На женском футзальном Евро-2019 Украина проиграла два матча и стала четвертой. На Евро-2022 украинки вышли, одолев в квалификации Чехию, Бельгию и Финляндию. В январе украинки провели две товарищеские встречи с Испанией и уступили 0:7 и 1:3.