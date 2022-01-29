Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник

 
Ексклюзивы
1/5
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Просмотров: 90
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Просмотров: 351
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 342
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 612
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 1071
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 1449
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1557
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1116
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 3159
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 333
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5976
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 765
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 08:25

Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник

  Комментировать
Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник
Женская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Ссостоялась жеребьевка финальной стадии женского чемпионата Европы по футзалу.

Она определила две полуфинальные пары, в которых действующие чемпионки испанки встретятся с Украиной, а Россия сыграет с Португалией, информирует сайт УЕФА.

Финальную стадию 25-27 марта опять примет павильон "Гондомар" в Порту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу

В финале дебютного розыгрыша в 2019 году Испания победила хозяек из Португалии, а Россия в матче за бронзу взяла верх над Украиной. Все четыре сборные снова вышли в финальную стадию.

Полуфиналы (25 марта)

Украина - Испания

Португалия - Россия

Финал/матч за третье место: 27 марта.

На женском футзальном Евро-2019 Украина проиграла два матча и стала четвертой.

На Евро-2022 украинки вышли, одолев в квалификации Чехию, Бельгию и Финляндию.

В январе украинки провели две товарищеские встречи с Испанией и уступили 0:7 и 1:3.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу Просмотров: 900
Сегодня решится судьба Украины на Евро-2022 по футзалу. Что нужно, чтобы выйти в плей-офф
Сегодня решится судьба Украины на Евро-2022 по футзалу. Что нужно, чтобы выйти в плей-офф Просмотров: 765
Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу
Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу Просмотров: 387
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале Просмотров: 585
Сейчас вы читаете новость «Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

Самое читаемое
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 35577
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 35055
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16453
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 14040
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8874
Спорт
Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022
Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022 Просмотров: 45
Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае
Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае Просмотров: 207
Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой"
Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой" Просмотров: 234
Коноплянка определился с новым клубом
Коноплянка определился с новым клубом Просмотров: 846
Почему "Динамо" должно избавиться от Эрика Рамиреса
Почему "Динамо" должно избавиться от Эрика Рамиреса
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 462
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть