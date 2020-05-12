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вторник, 12 мая 2020 09:04

"У "Динамо" нет денег на приглашение иностранного тренера" - Франков

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&quot;У &quot;Динамо&quot; нет денег на приглашение иностранного тренера&quot; - Франков
Игорь Суркис доверял в "Динамо" только русскоязычным тренерам. Фото: ФК "Динамо"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал, почему "Динамо" не хочет пригласить иностранного тренера.

По словам Франкова, киевский клуб финансово не сможет потянуть сильного европейского специалиста.

"Динамо", Игорь Суркис и Григорий Суркис существуют в определенной политической, финансовой и футбольной ситуации. И их решения во многом диктуются не потому, что они вот так захотели.

"Динамо" вело достаточно серьезные переговоры с иностранцами, и если бы ситуация сложилась несколько иначе, то в команде мог давным-давно завестись иностранный тренер. Был вариант "на мази". И то ли повезло, то ли - нет ... По-разному можно это оценивать.

В настоящее время у "Динамо" нет денег на приглашение серьезного иностранного специалиста. И нет денег, чтобы удовлетворить его селекционные аппетиты, которые обязательно будут предъявлены после назначения", - сказал Франков в программе "Бомбардир".

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После 23 туров УПЛ "Динамо" делит 2-3 места с "Зарей", уступая "Шахтеру" 13 очков.

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