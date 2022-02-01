Супруга, Рамирес и Сикан ушли, Шабанов на паузе. Какими были последние трансферы "Шахтера" и "Динамо"

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

31 января закрылось общеевропейское трансферное футбольное окно. В последние дни первого месяца нового года были активны и украинские клубы, которые оформили несколько переходов.

Наибольшее внимание было приковано, конечно же, к грандам нашего футбола - "Шахтеру" и "Динамо".

Донецкий клуб вернул из аренды в "Днепре-1" полузащитника Даниила Игнатенко. А уже на следующий день стало известно, что игрок продолжит карьеру во Франции. До конца нынешнего сезона он будет выступать за "Бордо". Жирондинцы также получили право выкупа 24-летнего хавбека.

Перед трансферным дедлайном появилась и официальная информация о переходе нападающего "горняков" Даниила Сикана. В ближайшие полгода он попробует свои силы во второй Бундеслиге в составе "Ганзы" из Ростока.

Точно не известно, на каких условиях "Шахтер" отправил своих исполнителей в европейские команды.

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Что касается "Динамо", то, кроме Богдана Леднева, новые клубы и новые для себя шансы получили форварды Владислав Супряга и Эрик Рамирес. Украинец перешел в итальянскую "Сампдорию", а венесуэлец - в испанский "Спортинг" Хихон.

По данным Transfermarkt, за аренду Рамиреса "бело-синие" получат €250 тыс., а за аренду Супряги - €500 тыс. И "Сампдория", и "Спортинг" получили право выкупить контракты игроков в конце сезона.

В расположение "Динамо" вернулись Мохаммед Кадири, Владислав Ванат, Денис Кузык и Владислав Кучерук. И если Ваната Мирча Луческу взял в Турцию на сбор основной команды, то другим трём точно будут искать новые клубы.

То же касается и Артема Шабанова, не отправившегося на турецкий этап подготовки с киевлянами.

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Вариантов пристроить ненужных футболистов остается не так уж много. Практически во всех топовых лигах окно уже закрылось. Переехать игроки могут разве что в первенства Австрии, Турции, Румынии, Венгрии, Хорватии, Швейцарии, России, Чехии, Польши. Или же в чемпионаты, которые еще слабее.

Шабанова как раз сватают в Венгрию – в "Фехервар". Однако сделку следует оформить до 14 февраля.

"Шахтер" вряд ли будет еще выходить на трансферный рынок, а вот от "Динамо" несколько переходов в ближайшие недели следует ожидать.