Трансфера во Францию не будет. Стало известно, в какую команду перейдет Шабанов

Артем Шабанов потерял место в составе "Динамо". Фото: Денис Руденко, Footboom

Защитник киевского "Динамо" 29-летний Артём Шабанов станет игроком венгерского "Фехервара".

Шабанов уже находится в Будапеште, рассказал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

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"Шабанов уже отбыл в "Фегерваре" – дальше все вопросы к нему", – написал Франков.

Во время зимнего трансферного окна венгерский клуб уже арендовал полузащитника "Динамо" Богдана Леднева.

Ранее СМИ сообщали, что Шабанов может стать игроком клуба из Франции "Страсбург".

В текущем сезоне Артем Шабанов провел в нынешнем сезоне в этом сезоне провел шесть матчей. С приходом Мирчи Луческу на должность тренера Шабанов остался в составе. Во время работы Александр Хацкевич и Алексей Михайличенко являлись ведущим игроком команды. В составе "Фегервара" играют украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко