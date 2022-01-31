Кадровая чистка Луческу. "Динамо" отдало в аренду двух нападающих

Венесуэльский форвард "Динамо" Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб "Спортинг Хихон", выступающий в испанской Сегунде.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. У испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Форвард "Динамо" Владислав Супряга до завершения сезона будет выступать за итальянскую "Сампдорию".

Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и "Динамо". При этом "Сампдория" получила право выкупа контракта по завершении аренды.

Супряга провел первый сбор с первой командой "Динамо" в Испании. В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 23-летний Рамирес провел за "Динамо" 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.