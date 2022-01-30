Новый тренер "Черноморца" забраковал четырех игроков "Динамо"

"Черноморец" начнет второй зимний сбор под руководством нового главного тренера Романа Григорчука несколько иным составом.
О том, с кем одесский клуб решил проститься, сообщается в клубном Telegram-канале.
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"В Турции к команде присоединятся два новых легионера. Также на просмотр летит один из украинских вратарей.
Бека Вачиберадзе останется в Одессе для реабилитации после травмы колена. Дуглас Бергквист уже готов продолжить тренировки.
Ближайшие три недели подготовки к сезону "Черноморец" проведёт без таких игроков как Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузык", - сообщается в канале.
Также в составе "Черноморца" не будет вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя.
Таким образом "Черноморец" избавился большинства арендованных у "Динамо" игроков.
Роман Григорчук возглавил одесскую команду в начале года, после чего в клубе произошло немало кадровых изменений.
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