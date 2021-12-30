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четверг, 30 декабря 2021 13:55

Григорчук официально возглавил украинский клуб

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Григорчук официально возглавил украинский клуб
Роман Григорчук выигрывал чемпионаты Беларуси и Казахстана. Фото: ФК "Черноморец

Украинский тренер 56-летний Роман Григорчук возглавил "Черноморец".

Соглашение между тренером и клубом подписано на три года, сообщает официальный сайт одесситов.

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Предыдущий наставник "Черноморца" Юрий Мороз покинул клуб.

Одесский клуб этой зимой сменил владельца и намерен отказаться от большого количества арендованных у "Динамо" игроков.В первой части сезона в составе "моряков" выступало 15 арендованных из "Динамо" футболистов.

Роман Григорчук уже работал с "Черноморцем" с 2010 по 2014 год. После ухода из Черноморца в 2014 году наставник работал в Азербайджане, Казахстане и Беларуси.

После первой части сезона "моряки" занимают 13 место в турнирные таблицы и находятся в зоне переходных матчей.

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