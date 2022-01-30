Курс на Европу. "Шахтер" отдает молодого украинца в чемпионат Германии

Нападающий Даниил Сикан покинул лагерь "Шахтера" в Турции.

Футболист отправился в Германию, где и продолжит карьеру, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

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В ближайшие полгода Сикан проведет в аренде в клубе "Ганза" Росток.

После окончания арендного соглашения нападающий вернется в "Шахтер", который на него в перспективе рассчитывает.

20-летний Сикан в этом сезоне забил два гола в 14-ти матчах. Является воспитанником "Полесья" и "Карпат", откуда перешел в "Шахтер" в 2019 году. Также играл за "Мариуполь". В активе Даниила 4 матча за национальную сборную Украины, один гол.

"Ганза" играет в немецкой Бундеслиге 2. После 20-ти сыгранных матчей занимает 14-е место, опережая зону вылета на четыре очка.

Ранее шестикратный чемпион Франции объявил о переходе игрока "Шахтера".