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вторник, 16 ноября 2021 10:53

Петраков "отцепил" двух игроков "Шахтера" перед матчем с Боснией

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Петраков &quot;отцепил&quot; двух игроков &quot;Шахтера&quot; перед матчем с Боснией
Даниил Сикан выступает за "Шахтер" с 2019 года. Фото. УАФ

Наставник оружия Украины Александр Петраков определился с заявкой на матч квалификации Кубка мира против Боснии.

Петраков внес в список заявки 23 футболиста. В него не попали игроки донецкого "Шахтера" защитник Виктор Корниенко и форвард Даниил Сикан, сообщает УАФ.

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Вратари: Георгий Бущан, Андрея Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Тарас Качараба, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Зубков, Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбык, Денис Гармаш.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.
В другом матче группы Финляндия будет принимать Францию.

Команда Дидье Дешама досрочно выиграла группу. Финляндия занимает второе место с 11 очками. У Украины на два пункта меньше. Босния уже упустила шансы выйти из группы.

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