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вторник, 07 декабря 2021 13:32

Хотел много денег - "Шахтер" отказался от Жуниора Мораеса

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Хотел много денег - &quot;Шахтер&quot; отказался от Жуниора Мораеса
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший форвард сборной Украины 34-летний Жуниор Мораес покинет "Шахтер".

Донецкий клуб не намерен продлевать контракт с натурализованным бразильцем, сообщает Meta-ratings.

Действующее соглашение нападающего завершается в конце календарного года.

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Шахтер" решил не продлевать контракт с Мораесом из-за его высоких требований по зарплате. К тому же в весенней части сезона "горняки" не будут играть в еврокубках.

До возвращения Лассины Траоре в августе 2022 года позицию форварда Роберто Де Дзерби планирует закрывать с помощью Педриньо, Фернандо и Даниила Сикана.

Ожидается, что Де Дзерби предоставит Мораесу определенное игровое время в матче с "Шерифом" и в игре с "Александрией", которая состоится 11 декабря.

Жуниор Мораэс присоединился к "Шахтеру" летом 2018-го на правах свободного агента. Предыдущим клубом футболиста было киевское "Динамо". В Украине нападающий также играл за "Металлург" Донецк.

В начале 2019 Мораес получил украинский паспорт. Пропустил Евро-2020/21 из-за травмы.

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Дата
07
декабря

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