Марлос определился со своим будущим

Бывший игрок сборной Украины 33-летний Марлос покинет донецкий "Шахтер".

Натурализованный бразилец решил не продлевать контракт, который истекает в конце календарного года, сообщает "Футбум".

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Марлос решил возвратиться в Бразилию. Пока неизвестно, за какой клуб будет выступать украинец.

С приходом в команду Роберто Де Дзерби Марлос потерял место в основном составе "Шахтера".

Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за €4 млн в "Металлист" из "Сан-Паулу". В июле 2014-го он за €8 млн присоединился к "Шахтеру".

В текущем сезоне провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В 2018 году получил украинское гражданство. Участвовал в Евро-2020/21.