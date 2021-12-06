Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Наставник "Зари" 52-летний Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Украины после ухода из команды Андрея Шевченко.

Скрипник не захотел совмещать работу в клубе и команде.

"После ухода Шевченко из сборной Украины мне предлагали возглавить национальную команду. Но я на контракте в "Заре". И хотя президент луганчан был готов разрешить совмещать эти должности – я не считаю, что правильно совмещать. Ты или делаешь что-то одно хорошо, или нет" .Это не правильно, на этом вся дискуссия закончилась.

Я стараюсь профессионально отрабатывать контракт. "Заря" – это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду. То место, которое мы сейчас занимаем, трудно защищать из года в год. Однако мы все равно стараемся.

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Та команда, которая у меня сейчас – лучшая в моей тренерской карьере. Недаром их называют "мужиками". Когда у них что-то не выходит, у них просыпается заряд. Меня это мотивирует еще больше отдаваться работе. Я хочу ежедневно приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.

Будет ли у меня еще возможность поработать со сборной Украины? Все может быть – это футбол, и загадывать заранее нет смысла. Нет ничего невозможного", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Контракт тренера с клубом действует до лета 2022 года. В этом сезоне команда занимает четвертое место. В следующем матче "Заря" сыграет против "Буде-Глимта" в матче Кубка конференций. Александр Петраков заменил Андрея Шевченко в должности тренера сборной Украины. Наставник получил контракт до конца 2022 года.