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понедельник, 06 декабря 2021 08:29

Шевченко прокомментировал поражение от "Ювентуса"

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Шевченко прокомментировал поражение от &quot;Ювентуса&quot;

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от туринского "Ювентуса" - 0:2 в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Украинский тренер посетовал на кадровые проблемы своей команды.

"Честно говоря, на матч с "Ювентусом" было трудно даже набрать футболистов для стартового состава. Мы пытались оставаться в матче, делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объем работы, приходилось менять позиции, придавать новые роли футболистам.

Да, мы не создавали моментов, но имели несколько попыток, особенно во втором тайме, когда некоторые эпизоды могли бы использовать лучше. Пытались разместить игроков атаки поближе друг к другу, были попытки, но испытывали много трудностей в первой половине встречи.

Как только нас начинают прессинговать, мы стараемся вовсю избежать этого. Нам не хватает игроков впереди, которые могли бы придержать мяч. Экубан и Бьянки не очень опытные игроки, поэтому нужно только работать и становиться лучше.

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Пытаемся проверить, сколько сможет сыграть Пандев в дерби с "Сампдорией". Мы уже думаем об этой встрече. Это будет мое первое дерби. Уже слышал, как люди говорят об этом матче как об особом.

Мы сейчас играем 3-5-2, потому что отталкиваемся от футболистов, которым располагаем. Ровелла, Стураро, Бадель – важные игроки, посмотрим, успеет ли кто-нибудь из них вылечиться.

Сейчас отсутствие футболистов создает для нас огромные проблемы, потому надеемся вернуть их и улучшить качество игры. Знали, что будет сложный матч с "Ювентусом" еще до этих травм, но мы должны верить, объединяться и помогать друг другу продвигаться вперед", - сказал Шевченко в комментарии Football Italia.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. В четырех матчах украинских тренеров получил одно очко. "Грифоны" находятся на 18-м месте в таблице. В следующем туре 10 декабря команда Шевченко сыграет дома против "Сампдории". Начало игры в 21:45.

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Дата
06
декабря

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