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понедельник, 06 декабря 2021 11:05

Неужели есть покупатели? Стало известно, продаст ли Ахметов "Шахтер"

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Неужели есть покупатели? Стало известно, продаст ли Ахметов &quot;Шахтер&quot;
Ринат Ахметов сделал "Шахтер" грандом украинского футбола. Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов не планирует продавать донецкий клуб и покупать другую команду.

Ахметов сконцентрирован на дальнейшем развитии своего футбольного детища.

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"Продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

Клуб не продается, инвестировать в него буду я. Буду инвестировать много. Ровно столько, сколько нужно, чтобы мы играли в футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что что-то покупаю. Нет. Мое сердце с "Шахтером", "Шахтер" в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда", – сказал Ахметов в эфире программы "Великий футбол".

В последнем матче "Шахтер" разгромил" "Львов" - 6:1. Донецкая команда вместе с "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе по 44 очка.

7 декабря "горняки" сыграют против "Шерифа" в рамках ЛЧ. Игра начнется в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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