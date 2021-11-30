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вторник, 30 ноября 2021 15:49

Пропустил семь месяцев – форвард "Шахтера" восстановился от травмы

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Пропустил семь месяцев – форвард &quot;Шахтера&quot; восстановился от травмы
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший нападающий сборной Украины и форвард "Шахтера" 34-летний Жуниор Мораес восстановился от травмы.

Натурализованный бразилец пропустил семь месяцев, сообщает официальный сайт "горняков".

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В апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке дончан.

После операции в Барселоне и курса реабилитации в Бразилии форвард в лагере "Шахтера" работал по индивидуальной программе, чередуя занятия на поле и в фитнес-центре.

Травма колена не позволила форварду помочь сборной Украины на Евро-2020/21.

В текущем сезоне "Шахтер" делит первое место с "Динамо". Обе команды имеют по 35 очков. В следующем туре "горняки" сыграют против "ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Основной форвард "Шахтера" Лассина Траоре получил травму колена и пропустит завершение сезона.

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