Самолет "Шахтера" попал в ДТП

Донецкий "Шахтер" остался без своего клубного самолета на ближайшие матчи.

Самолет Boeing 737-700 окрашен в клубные цвета "горняков" попал в ДТП в Борисполе, сообщает KyivOperativ.

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Борт горняков врезался погрузчик. Пострадавших в крушении нет. Правоохранители выясняют причины инцидента.

Для "Шахтера" с апреля 2019 забрендирован самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp. Донецкий клуб единственный в Украине, имеющий свой собственный борт".

В последнем матче чемпионата "Шахтер" минимально одолел "Ингулец" в Кропивницком. В следующем туре "горняки" сыграют против ФК "Львов" в Киеве. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице "горняки" делят первое место с "Динамо" имея по 35 очков.