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четверг, 30 декабря 2021 21:00

Не увидел таланта Мудрика. Почему главный селекционер "Шахтера" покинул команду

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Не увидел таланта Мудрика. Почему главный селекционер &quot;Шахтера&quot; покинул команду
Жозе Боту три с половиной года работал в Украине. Фото: ФК "Шахтер"

Глава службы селекции "Шахтера" 55-летний Жозе Боту покинул свой пост. Португалец будет работать в греческом ПАОКе.

Почему "Шахтер" отказался от услуг Боту?

Доминирование Срны. Административную власть в "Шахтере" имеет Дарио Срна. Хорват занимался поиском нового тренера, комплектовал команду летом. В такой ситуации места для Боту просто нет.

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Не устраивает Де Дзерби. Наработанные кандидаты на усиление "Шахтера" не устраивали наставника команды. Боту специализируется на поиске молодых игроков и их дальнейшем развитии. Сейчас "Шахтер" отошел от этой философы в сторону трансферов уже сформировавшихся футболистов. Подстроиться под новые требования Боту просто не смог.

Провалил работу с украинцами. Боту не попал с подписанием украинских игроков. Трансфер Евгений Коноплянки, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Данила Сикана стали провальными.

Жозе Боту не устраивал главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби

Не заметил талант Мудрика. Не увидел перспектив у молодых игроков из системы "Шахтера". На место левого полузащитника подписал Манора Соломона и Коноплянку, хотя собственный Михаил Мудрик смог выстрелить. Аналогичная ситуация с Артемом Бондаренко, который оказался не хуже привезенного Боту Маркоса Антонио.

Отсутствие новых Тайсонов. "Шахтер" пригласил Боту под смену поколений. Португалец должен был найти замену для Тайсона, Марлоса, Исмаили и других. Португальский специалист попал только с правым защитником Додо. На определенном этапе показал себя Соломон. Больше ни одним трансфером Боту похвастаться не может, хотя команду пополнили более десяти человек.

Жозе Боту возглавлял селекцию "Шахтера" с 2018 года. Предыдущим местом работы была португальская "Бенфика".
В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ опережая "Динамо" на два очка. В еврокубках "горняки" вылетели на стадии группового раунда Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.

Автор: Сергей Тищенко
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30
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