Привел Тете и Соломона. Главный селекционер "Шахтера" будет работать на Луческу

Глава селекции "Шахтера" Жозе Боту покинул свой пост в донецком клубе.

Португальский специалист теперь будет работать в греческом ПАОК, сообщает Gazzetta.gr.

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Боту станет спортивным директором в команде из Салоник.

Главным тренером ПАОК является сын наставника "Динамо" Мирчи Луческу Разван.

Контракт Боту с "Шахтером" действовал до лета, но стороны смогли договориться о досрочном прекращении полномочий.

Боту работал в "Шахтере" с 2018 года. Предыдущим клубом португальца была "Бенфика". За время его работы в команду пришли Тете, Соломон, Маркос Антонио, Витао, Марлон, Педриньо, Траоре.

В нынешнем сезоне "Шахтер" занимает первое место в чемпионате Украины. "Горняки" на два очка опережают "Динамо".