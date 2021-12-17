Получит российский паспорт. "Шахтер" продал защитника сборной Украины в Россию

Марк Мампси проводит второй сезон в УПЛ. Фото: LFF.LV

Защитник юношеских сборных Украины и донецкого "Шахтера" 18-летний Марк Мампаси подписал контракт с российским "Локомотивом".

Сумма трансфера составила €4 млн., сообщает журналист Иван Карпов.

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Московский клуб будет выплачивать "Шахтеру" деньги в течение пяти лет. Футболист будет зарабатывать в России €300 тыс. в год.

В декабре Мампаси получит российский паспорт по упрощенной процедуре, как уроженец Донецка.

Марк Мампаси является вихрем "Шахтера", но уже второй сезон играл в аренде за "Мариуполь". Его команда уходит на последнем месте в УПЛ. На счету футболиста 15 матчей в текущем сезоне. Мампаси провел 15 матчей за юношескую и молодежную сборную Украины.