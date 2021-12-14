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вторник, 14 декабря 2021 19:03

Луческу хочет пригласить экс-форварда "Шахтера" в "Динамо"

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Луческу хочет пригласить экс-форварда &quot;Шахтера&quot; в &quot;Динамо&quot;
ндрей Тотовицкий не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер".

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах лидера "Десны" 28-летнего Андрея Тотовицкого.

Наставник киевлян Мирча Луческу может взять форварда на просмотр во время зимних сборов, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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За футболиста "Десны" не нужно ничего платить, потому что его контракт с черниговским клубом истекает в конце календарного года.

Тотовицкий действует на позиции оттянутого форварда или атакующего полузащитника. В текущем сезоне забил три гола и сделал сколько же голевых передач.

Андрей Тотовицкий является питомцем "Шахтера", но закрепиться в первой команде "горняков" он закрепиться не смог. Провел за донецкую команду только семь матчей. Выступал на правах аренды за "Мариуполь", "Заря" и бельгийский "Кортрейк". С начала 2020 года играет за "Десну".

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Дата
14
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