Сикан сменил "Шахтер" на Европу и может получить немецкое гражданство

Даниил Сикан. Фото: ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан на правах аренды перешел в "Ганзу".

Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Даниил стал игроком "Шахтера" в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за "Мариуполь". В составе "горняков" провел 22 матча и отметился двумя голами в чемпионате Украины.

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В то же время, как сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке", "Ганза" пообещала Сикану стабильную игровую практику.

Кроме того, у Даниила есть немецкие корни, и теоретически ему можно оформить немецкое гражданство, чтобы он не считался в Европе легионером.

В активе Сикана 4 матча за национальную сборную Украины, один гол. Поэтому, если он решит получить немецкий паспорт, то придется отказаться от главной команды нашей страны. "Ганза" из Ростока играет во второй Бундеслиге. После 20-ти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.