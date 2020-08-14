Соперник "Шахтера" в Лиге Европы интересуется Миколенко

Виталий Миколенко может продолжить свою карьеру в Серии А. Фото: ФК "Динамо"

Итальянский "Интер" интересуется защитником сборной Украины и киевского "Динамо" 21-річним Виталием Миколенко.

Украинский защитник является запасным вариантом для "Интера", если не удастся подписать Эмерсона Палмери с "Челси", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В услугах Миколенко также заинтересованным других представитель Серии А "Наполи". "Динамо" хочет получить за своего таланта не менее 35 млн евро.

17 августа "Интер" сыграет в полуфинале Лиги Европы против "Шахтера".

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Виталий Миколенко играет за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассиста.