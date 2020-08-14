"Рома" хочет приобрести лидера "Динамо"

У Томаша Кендзеры остался еще год контракта с "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Итальянская "Рома" хочет приобрести одного из лидеров киевского "Динамо" Томаша Кендзеру.

Итальянский клуб контактировал с "Динамо" по поводу возможности трансфера польского защитника, сообщает в Twitter журналист Альфредо Педулла.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хорошо знает футболиста по работе в Украине.

У Кендзеры остался только год контракта с "Динамо". Поэтому цена на футболиста не должна быть высокой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянец назвал "Динамо" дорогим магазином

Томаш Кендзера играет за киевский клуб с лета 2017 года. "Динамо" заплатило за него "Леху" €1,3 млн. В прошлом сезоне он сыграл 39 матчей и сделал 4 ассиста.