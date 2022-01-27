Слово за Суркисом. Что нужно знать о первом тренировочном сборе "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 2115
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 1125
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2925
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 3781
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Просмотров: 3015
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5409
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 693
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 468
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 1026
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4608
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1530
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1566
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 819
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6435
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 162
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
пятница, 28 января 2022 20:00

Слово за Суркисом. Что нужно знать о первом тренировочном сборе "Динамо"

  Комментировать
Слово за Суркисом. Что нужно знать о первом тренировочном сборе &quot;Динамо&quot;
Защитник "Динамо" Константина Вивчаренко есть все шансы заменить Виталия Миколенко. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор в испанской Марбелье.

Команда Мирчи Луческу провела четыре товарищеских матча во время сбора. Киевляне сыграли в ничью с чемпионом Норвегии "Буде-Глимтом", победили испанские клубы четвертого дивизиона "Мурсия", "Атлетико Пульпиленьо" и "Расинг" из Люксембурга.

Не работал с командой Богдан Леднев, отправившийся выступать за венгерский "Фехервар". Не вернулся из отпуска нападающий Эрик Рамирес. Илья Забарный, Александр Караваев, Илья Шкурин не работали в Испании из-за положительных тестов на коронавирус.

Пока к команде не присоединился защитник Денис Попов, который проходит реабилитацию в Бельгии. Похоже, что на защитника пока не можно рассчитывать.

На первом сборе Луческу работал над физическим состоянием команды на весь сезон. Футболисты были под большой физической нагрузкой. На результаты матчей смысла обращать не нужно. Тем более что среди соперников не было сильных команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Луческу не дает шанс главному таланту "Динамо"

Глобально в игре "Динамо" ничего не изменилось. Команда играет благодаря дисциплине, обилию черновой работы. Киевляне в новом году ничем не отличается от образца осени или прошлого сезона. Луческу не отступает от своих принципов.

Пока единственным новичком команды является защитник Владислав Дубинчак, который должен заменить Виталия Миколенко после перехода в "Евертон". По возвращении из "Днепра-1" Дубинчак получил реальный шанс заиграть в "Динамо". К сожалению, футболист получил повреждение в Марбелье и не смог показать себя. Пока Дубинчак не выглядит как готовая замена для Миколенко.

Защитник 18-летний Антон Боль смог себя проявить в первой команде

Адаптируется к команде летний новичок Витиньо. Бразилец уже лучше понимает требования Луческу и готов к конкуренции с Карлосом Де Пеной на левом фланге полузащиты.

Луческу дал возможность проявить себя четырем молодым игрокам – Владимиру Бражко, Назару Волошину, Константину Вивчаренко и Антону Болю. Первые двое себя никак не проявили и вернутся в расположение молодежной команды. Воспользовавшись ковидом у Забарного, довольно неплохо выглядел 18-летний Боль в центре защиты. Уроженец Житомира не теряется на взрослом уровне на такой важной позиции, как центр обороны. Боль умеет начинать атаки, не проигрывает силовых единоборств и уверен в себе. Не хватает опыта. Вивчаренку тоже показал, что он готов бороться за место Миколенко. 19-летний защитник пытался быть надежным в оборонных действиях, подключаться к атакам пока не очень выходит. Сейчас Константин выглядит фаворитом на эту позицию весною.

Работал с командой Артем Беседин после полугода простоя. Форвард еще не готов работать в общей группе и участвовать в матчах. Потому свои шансы получили другие нападающие. Снова ничего не показал Владислав Супряга. В противоположность многому забивал Владислав Кулач, имеющий шанс стать основным форвардом команды. Также Луческу не отказывается от использования на этой позиции Дениса Гармаша и Беньямина Вербича.

Беньямин Вербич не может набрать хорошую игровую форму

Словенец никак не может приобрести хорошую форму. В Марбелье он снова не поразил. Так же, как и вернувшийся после сложной травмы защитник Никита Бурда. Конкуренты смотрятся интереснее. В общем для "Динамо" кроме Вербича, Супряги, Бурды собрались другие игроки, которые никак не могут себя проявить - Владимир Шепелев, Александр Андриевский. Денис Антюк, Артем Шабанов. Каждому из этих футболистов нужно задуматься о смене команды.

На анонсированной встрече после сбора Игоря Суркиса и Луческу должна определиться комплектация команды для второй части сезона. Это касается не только игроков, которые должны покинуть команду, но потенциальных новичков. Никакой замены Виктору Цыганкову, Виталию Буяльскому и Сергею Сидорчуку в "Динамо" нет. Проблема с форвардом уже давно требует решения. Команда нуждается в усилении, если реально хочет бороться с "Шахтером" за чемпионство.

На втором сборе "Динамо" уже более целенаправленно будет набирать форму к новому сезону. Количество игроков должно быть уменьшено до двух составов. Именно через контрольные матчи игроки должны конкурировать между собой за место составе и набирать форму к 26 февраля, когда возобновится чемпионат Украины.

В первой части сезона "Динамо" вылетело из еврокубков и занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца".

Соперниками "Динамо" на втором сборе будут сербские "Чукарички", болгарский "Левски", латвийский клуб РФШ.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду
Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду Просмотров: 6354
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 450
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы Просмотров: 747
"Дженоа" давал Шевченко время, но результата и игры не было" - эксперт оценил работу тренера
"Дженоа" давал Шевченко время, но результата и игры не было" - эксперт оценил работу тренера Просмотров: 522
Сейчас вы читаете новость «Слово за Суркисом. Что нужно знать о первом тренировочном сборе "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 22105
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 17973
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 13554
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 3 Просмотров: 11935
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 11934
Спорт
"Металлист" подписал очередного легионера
"Металлист" подписал очередного легионера Просмотров: 18
Суркис раскритиковал Суперкубок Украины
Суркис раскритиковал Суперкубок Украины Просмотров: 180
Легенда "Динамо" возглавит клуб из второй лиги
Легенда "Динамо" возглавит клуб из второй лиги Просмотров: 405
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь" Просмотров: 324
Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге
Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
3
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 457
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть