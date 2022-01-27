Слово за Суркисом. Что нужно знать о первом тренировочном сборе "Динамо"

Защитник "Динамо" Константина Вивчаренко есть все шансы заменить Виталия Миколенко. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор в испанской Марбелье.

Команда Мирчи Луческу провела четыре товарищеских матча во время сбора. Киевляне сыграли в ничью с чемпионом Норвегии "Буде-Глимтом", победили испанские клубы четвертого дивизиона "Мурсия", "Атлетико Пульпиленьо" и "Расинг" из Люксембурга.

Не работал с командой Богдан Леднев, отправившийся выступать за венгерский "Фехервар". Не вернулся из отпуска нападающий Эрик Рамирес. Илья Забарный, Александр Караваев, Илья Шкурин не работали в Испании из-за положительных тестов на коронавирус.

Пока к команде не присоединился защитник Денис Попов, который проходит реабилитацию в Бельгии. Похоже, что на защитника пока не можно рассчитывать.

На первом сборе Луческу работал над физическим состоянием команды на весь сезон. Футболисты были под большой физической нагрузкой. На результаты матчей смысла обращать не нужно. Тем более что среди соперников не было сильных команд.

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Глобально в игре "Динамо" ничего не изменилось. Команда играет благодаря дисциплине, обилию черновой работы. Киевляне в новом году ничем не отличается от образца осени или прошлого сезона. Луческу не отступает от своих принципов.

Пока единственным новичком команды является защитник Владислав Дубинчак, который должен заменить Виталия Миколенко после перехода в "Евертон". По возвращении из "Днепра-1" Дубинчак получил реальный шанс заиграть в "Динамо". К сожалению, футболист получил повреждение в Марбелье и не смог показать себя. Пока Дубинчак не выглядит как готовая замена для Миколенко.

Защитник 18-летний Антон Боль смог себя проявить в первой команде

Адаптируется к команде летний новичок Витиньо. Бразилец уже лучше понимает требования Луческу и готов к конкуренции с Карлосом Де Пеной на левом фланге полузащиты.

Луческу дал возможность проявить себя четырем молодым игрокам – Владимиру Бражко, Назару Волошину, Константину Вивчаренко и Антону Болю. Первые двое себя никак не проявили и вернутся в расположение молодежной команды. Воспользовавшись ковидом у Забарного, довольно неплохо выглядел 18-летний Боль в центре защиты. Уроженец Житомира не теряется на взрослом уровне на такой важной позиции, как центр обороны. Боль умеет начинать атаки, не проигрывает силовых единоборств и уверен в себе. Не хватает опыта. Вивчаренку тоже показал, что он готов бороться за место Миколенко. 19-летний защитник пытался быть надежным в оборонных действиях, подключаться к атакам пока не очень выходит. Сейчас Константин выглядит фаворитом на эту позицию весною.

Работал с командой Артем Беседин после полугода простоя. Форвард еще не готов работать в общей группе и участвовать в матчах. Потому свои шансы получили другие нападающие. Снова ничего не показал Владислав Супряга. В противоположность многому забивал Владислав Кулач, имеющий шанс стать основным форвардом команды. Также Луческу не отказывается от использования на этой позиции Дениса Гармаша и Беньямина Вербича.

Беньямин Вербич не может набрать хорошую игровую форму

Словенец никак не может приобрести хорошую форму. В Марбелье он снова не поразил. Так же, как и вернувшийся после сложной травмы защитник Никита Бурда. Конкуренты смотрятся интереснее. В общем для "Динамо" кроме Вербича, Супряги, Бурды собрались другие игроки, которые никак не могут себя проявить - Владимир Шепелев, Александр Андриевский. Денис Антюк, Артем Шабанов. Каждому из этих футболистов нужно задуматься о смене команды.

На анонсированной встрече после сбора Игоря Суркиса и Луческу должна определиться комплектация команды для второй части сезона. Это касается не только игроков, которые должны покинуть команду, но потенциальных новичков. Никакой замены Виктору Цыганкову, Виталию Буяльскому и Сергею Сидорчуку в "Динамо" нет. Проблема с форвардом уже давно требует решения. Команда нуждается в усилении, если реально хочет бороться с "Шахтером" за чемпионство.

На втором сборе "Динамо" уже более целенаправленно будет набирать форму к новому сезону. Количество игроков должно быть уменьшено до двух составов. Именно через контрольные матчи игроки должны конкурировать между собой за место составе и набирать форму к 26 февраля, когда возобновится чемпионат Украины.

В первой части сезона "Динамо" вылетело из еврокубков и занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца". Соперниками "Динамо" на втором сборе будут сербские "Чукарички", болгарский "Левски", латвийский клуб РФШ.