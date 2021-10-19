Сборная Украины узнала о соперниках в финальной части Евро

Сборная Украины по футзалу узнала о соперниках в финальной части чемпионата Европы.
По итогам жеребьевки украинцы попали в группу A, где сыграют с Нидерландами, Португалией и победителем плей-офф между Сербией и Белоруссией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился обладатель Кубка мира по футзалу
В других группах сыграют:
Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина;
Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия;
Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия;
Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.
Украина вышла на Евро со второго места отборочной группы, уступив первое место Хорватии.
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Действующий чемпион континента - Португалия.
Комментарии