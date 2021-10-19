Сборная Украины узнала о соперниках в финальной части Евро

В отборочной группе Украина заняла второе место. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу узнала о соперниках в финальной части чемпионата Европы.

По итогам жеребьевки украинцы попали в группу A, где сыграют с Нидерландами, Португалией и победителем плей-офф между Сербией и Белоруссией.

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В других группах сыграют:

Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина;

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия;

Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия;

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

Украина вышла на Евро со второго места отборочной группы, уступив первое место Хорватии. Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Действующий чемпион континента - Португалия.