Определился обладатель Кубка мира по футзалу

Сборная Португалии стала обладателем Кубка мира по футзалу-2021.

В финальном матче португальцы одолели Аргентину -2:1.

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Португалия вышла вперед благодаря голу Пані Варела на 15-й минуте встречи. Во втором тайме Варела отметился еще раз.

Аргентина ответила единственным голом Клаудина.

В матче за третье место Бразилия победила Казахстан - 4:2.

Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на Кубок мира, заняв последнее место в группе в элит-раунде отбора.