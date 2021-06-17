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четверг, 17 июня 2021 08:16

Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе

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В Будапеште охранник на стадионе не узнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Он пустил футболиста лишь проверив его документы.

Инцидент произошел с Роналду перед матчем между сборными Венгрии и Португалии на Евро-2020. Португалец направлялся в раздевалку команды, когда его неожиданно окликнул один из стюардов и попросил показать пропуск.

 

Мужчина проверил информацию на аккредитации футболиста и убедившись, что перед ним настоящий участник матча, пропустил дальше.

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Жест форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обвалил стоимость акций компании Coca-Cola. Инцидент произошел перед матчем первого тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.

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