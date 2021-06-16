Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист

В Мюнхене перед началом матча между сборными Франции и Германии на поле приземлился парапланерист.
Он едва избежал столкновения с трибунами и болельщиками на "Альянц Арене". Мужчине удалось приземлиться на газон, когда команды уже вышли на поле. Перформанс оказался своеобразным призывом отказаться от нефтепродуктов.
"Откажитесь от нефти. "Гринпис", - гласила надпись на парашюте.
"Гринпис" - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.
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