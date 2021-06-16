Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом

Акции Coca-Cola упали с $242 млрд до $238 мдрд. Фото: Reuters

Жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду обвалил стоимость акций компании Coca-Cola.

Инцидент произошел перед матчем первого тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии, пишет Marca.

Во время пресс-конференции Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. Он поднял бутылку с обычной водой, как бы продемонстрировав, что нужно пить.

Через полчаса акции Coca-Cola, которая является одним из спонсоров Евро-2020, упали на 1,6%. Общие убытки компании составили $4 млрд.

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