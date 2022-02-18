Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022

Участие в Олимпийских играх является не только престижным, но и травмоопасным. Особенно когда спортсмены мчатся на большой скорости на лыжах, сноуборде или коньках.

Финский фристайлист Йон Саллинен во время одного из прыжков врезался в оператора и сломал ключицу.

У норвежской биатлонистки Ингрид Ланнмарк Тандревольд возникли проблемы со здоровьем во время гонки преследования. Ей понадобилась помощь врачей.

Сноубордистка сборной Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму. Девушку забрали с трассы на носилках.

Итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли смогла покинуть трассу лишь при помощи врачей, которые увезли её в утепленном мешке.

Не всегда удачно приземляются после прыжков лыжные акробаты. Не стали исключениями и украинцы Александр Окипнюк и Ольга Полюк.

Дмитрий Пидручный вообще едва не потерял сознание во время биатлонной гонки.

Gazeta.ua собрала фотоподборку с падениями спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Фото: REUTERS

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.