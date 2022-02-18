Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022

Участие в Олимпийских играх является не только престижным, но и травмоопасным. Особенно когда спортсмены мчатся на большой скорости на лыжах, сноуборде или коньках.
Финский фристайлист Йон Саллинен во время одного из прыжков врезался в оператора и сломал ключицу.
У норвежской биатлонистки Ингрид Ланнмарк Тандревольд возникли проблемы со здоровьем во время гонки преследования. Ей понадобилась помощь врачей.
Сноубордистка сборной Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму. Девушку забрали с трассы на носилках.
Итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли смогла покинуть трассу лишь при помощи врачей, которые увезли её в утепленном мешке.
Не всегда удачно приземляются после прыжков лыжные акробаты. Не стали исключениями и украинцы Александр Окипнюк и Ольга Полюк.
Дмитрий Пидручный вообще едва не потерял сознание во время биатлонной гонки.
Gazeta.ua собрала фотоподборку с падениями спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.
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