 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 198
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 198
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 2907
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 261
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 4527
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 2664
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 945
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 216
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1800
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3969
Фото
Все фото
10
6
6
12
2
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Видео
Все видео
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Украинский диверсант. Тренер обвинил Ракицкого в поражении "Зенита"
Украинский диверсант. Тренер обвинил Ракицкого в поражении "Зенита"
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
"Динамо" не остановить. Команда Луческу выиграла шестой матч подряд
"Динамо" не остановить. Команда Луческу выиграла шестой матч подряд
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 765
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2034
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2268
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5571
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4527
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 252
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 09:26

Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
10

  Комментировать

Участие в Олимпийских играх является не только престижным, но и травмоопасным. Особенно когда спортсмены мчатся на большой скорости на лыжах, сноуборде или коньках.

Финский фристайлист Йон Саллинен во время одного из прыжков врезался в оператора и сломал ключицу.

У норвежской биатлонистки Ингрид Ланнмарк Тандревольд возникли проблемы со здоровьем во время гонки преследования. Ей понадобилась помощь врачей.

Сноубордистка сборной Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму. Девушку забрали с трассы на носилках.

Итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли смогла покинуть трассу лишь при помощи врачей, которые увезли её в утепленном мешке.

Не всегда удачно приземляются после прыжков лыжные акробаты. Не стали исключениями и украинцы Александр Окипнюк и Ольга Полюк.

Дмитрий Пидручный вообще едва не потерял сознание во время биатлонной гонки.

Gazeta.ua собрала фотоподборку с падениями спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Падение украинской фристайлистки Ольги Полюк
Фото: REUTERS
Японка Кикути Сумирэ упала на арене для шорт-трека
Британская фристайлистка Кирсти Муир
Немка Юлия Таубиц потеряла санки
Падение Ольги Полюк с еще одного ракурса

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

На украинскую землю пришли "зеленые человечки"

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 51868
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 23265
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 4 Просмотров: 9171
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 2 Просмотров: 6480
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron Просмотров: 6084
Спорт
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
 Просмотров: 792
"Всем миранчук" - жена Малиновского попала в скандал на фоне агрессии России
"Всем миранчук" - жена Малиновского попала в скандал на фоне агрессии России Просмотров: 2196
Расписание 15-го дня соревнований в Пекине-2022
Расписание 15-го дня соревнований в Пекине-2022 Просмотров: 126
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 5841
Россиянин объяснил, почему полез обниматься с украинским медалистом Абраменко на Олимпиаде
Россиянин объяснил, почему полез обниматься с украинским медалистом Абраменко на Олимпиаде Просмотров: 4500
Больше всего комментируют
6
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
4
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 564
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть