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среда, 09 февраля 2022 12:15

Выносили на носилках. Сноубордистка сборной Андорры чуть не разбилась на Олимпиаде

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Выносили на носилках. Сноубордистка сборной Андорры чуть не разбилась на Олимпиаде
Маева Эстевес дважды рухнула во время заезда. Фото: Ffacebook Маева Эстевес

Сноубордистка сборной Андорры 26-летняя Маэва Эстевес получила тяжелую травму на Олимпиаде в Пекине.

Во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 со сноуборд-кросса Эстевес упала дважды, сообщает Eurosport.

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После первого падения она смогла подняться и продолжить выступление. Ближе к финишу спортсменка неудачно приземлилась и ударилась спиной.

Подняться после этого она уже не смогла. Девушку забрали с трассы на носилках.

Стоит отметить, что Андорру на Олимпиаде-2022 в Пекине представляют твои спортсмены. На церемонии открытия Маева Эстевеса несла флаг своей страны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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Дата
09
февраля

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