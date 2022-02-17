Сбил оператора и сломал ключицу. Финский фристайлист чуть не разбился на Олимпиаде

Финский фристайлист 21-летний Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.
После падения фристайлист из Финляндии сломал ключицу и не смог продолжить соревнование.
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"Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль, что так произошло. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и задел оператора", – приводит слова спортсмена НРК.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.
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