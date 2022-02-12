Украинский биатлонист чуть не упал в обморок на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: Вiathlon.com.ua

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный чуть не упал в обморок на Олимпиаде в Пекине.

Во время спринта украинец отдал все силы соревнованиям и ели дошел до финиша, сообщает "Суспільне"

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"Отработал на максимум. Очень трудная гонка сегодня. С первых метров на максимальных скоростях. Третий круг был мега трудным. Честно уже едва доехал, был на грани того, чтобы потерять сознание", - рассказал капитан сборной Украины.

Пидручный показал лучшее время среди украинцев – пришел к финишу на 13-м месте.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.