Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде

У норвежской биатлонистки Ингрид Ланнмарк Тандревольд возникли проблемы со здоровьем во время гонки преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Норвежка шла третьей после заключительной стрельбы, однако на последнем круге резко сбавила скорость, передает Tribuna.com.

Она финишировала только 14-й.

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После финиша Тандревольд не смогла самостоятельно покинуть финишный городок. Ей потребовалась помощь врачей.

Победу в гонке одержала Марте Олсбю-Ройселанн, Юлия Джима финишировала 13-й.

Как сообщает VG.no со ссылкой на слова врача сборной Норвегии, Тандревольд все время была в сознании, но ее состояние вялое.

Фото: picture alliance via Getty Image

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 будут проходить до 19 февраля. Женские эстафета и массовый старт пройдут 16 и 19 февраля. Ранее сознание на Олимпиаде едва не потерял украинский биатлонист.