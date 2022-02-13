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воскресенье, 13 февраля 2022 11:42

Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде

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Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Два промаха на четвертой стрельбе помешали Юлии Джиме побороться за медаль в женской гонке преследования, которая состоялась в воскресенье, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Украинка по итогам спринта стартовала сегодня восьмой и до последнего огневого рубежа претендовала на награду.

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Перед гонкой пошел снег. Учитывая, что трасса сделана из искусственного снега, то свежие осадки сделали гонку для спортсменок еще тяжелее.

Джима пришла на первый огневой рубеж с тем же отставанием от лидера, что и было на старте. Отстреляться точно Юлия не смогла и пошла на один штрафной круг. Аналогично провели первую стрельбу и Анастасия Меркушина с Ириной Петренко.

На второй круг украинки отправились на 12-м, 32-м и 50-м местах соответственно.

Джима вцепилась в быструю норвежку Тириль Экхофф, поэтому перед второй стрельбой отыграла одну строчку и сократила отставание от второго и третьего мест.

Закрыв все мишени на второй "лежке", Юлия еще больше приблизилась к пьедесталу, ведь Эльвира Эберг допустила один промах. Джима поднялась на шестую строчку. Точной была и Меркушина, поднявшись на 25-е место. Петренко отправилась на еще один круг штрафа, поэтому свои позиции не улучшила.

По ходу третьего круга Джиму догнали и опередили несколько соперниц. Однако самым главным в тот момент было подойти к огневому рубежу с правильным дыханием.

Юлия, к сожалению, не закрыла одну мишень. Если бы не этот промах, то украинка поднялась бы на третье место. Однако и при таком ходе событий она оставалась в восьмерке лучших и была одной из претенденток на медаль.

Меркушина второй раз подряд отстрелялась четко и поднялась на 23-е место. Что касается Петренко, то она пошла еще на два круга штрафа.

К последней стрельбе Джима подошла в группе из шести биатлонисток, претендовавших на серебряную и бронзовую награды. Обидно, но Юлия не справилась с нервами и порывами ветра. Два штрафных круга отбросили её за пределы первой десятки.

Двухкратной чемпионкой Пекина стала Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. После победы в спринте она не оставила никаких шансов соперницам в гонке преследования, допустив только один промах.

"Серебро", воспользовавшись промахом Доротеи Вирер на последнем огневом рубеже, завоевала шведка Эльвира Эберг. На третьем месте на финише оказалась Тириль Экгофф.

Юлия Джима финишировала на 13-й строчке, Анастасия Меркушина - на 25-й, а Ирина Петренко - на 55-й.

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 будут проходить до 19 февраля.

Женские эстафета и массовый старт пройдут 16 и 19 февраля.

В сборной Украины по биатлону пока не знают, выставят ли команду на эстафету.

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