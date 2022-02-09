Становится тревожно. В сборной Украины по биатлону не знают, выставят ли команду на эстафету

Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец. Фото: biathlon.com.ua

Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец описал нынешнюю ситуацию в команде.

Также наставник прокомментировал, какая ситуация сейчас с готовностью к следующим гонкам, и соберется ли у Украины эстафетная четверка.

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"Это хороший вопрос. А сколько еще осталось? Две [Юлия Джима и Ирина Петренко] есть, еще одна [Анастасия Меркушина] пришла. Значит, еще одну надо. За два дня до эстафеты надо сделать "атаку" и забрать или Елену Билосюк, или Дашу Блашко и привезти на старт.

Юля показала десятый ход в индивидуалке, и там есть еще резерв: она может быстрее. На последнем круге она показала, что может бежать практически, как норвежки. Потому шанс будет на каждой гонке с таким ходом. Даже в спринте можно думать о хорошем результате.

Ира тоже показала хорошую форму. Она долго на таком уровне не соревновалась. Может добавить. Просто нужно поверить в себя.

Будет Настя в этом спринте бежать. Здесь никаких надежд на какой-либо высокий результат. Мы делаем, что можем для быстрой акклиматизации Анастасии. Сейчас уже проводим атипичные тренировки. Самое важное - почувствовать эту трассу, воздух и готовиться к эстафете. Это основная цель Насти - готовиться к эстафете", - цитирует Велепеца "Суспільне Спорт".

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля. Женский спринт запланирован на 11 февраля, гонка преследования - на 13 февраля. Эстафета и массовый старт пройдут 16 и 19 февраля.