Меркушина присоединилась к сборной Украины на Олимпиаде

Анастасия Меркушина. Фото: НОК Украины

В олимпийский Пекин, а именно горный кластер Чжанцзякоу, прибыла биатлонистка Анастасия Меркушина.

Национальный олимпийский комитет оперативно включил ее в статусе запасной в состав олимпийской сборной согласно обращению тренерского совета Федерации биатлона Украины.

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Выйдет ли Анастасия на старт Олимпийских игр будет зависеть от решения тренерского штаба, информирует официальный сайт НОК Украины.

Источник уточняет, что подтвердился положительный тест у Дарьи Блашко.

Сейчас спортсменка изолирована в своей комнате. Чувствует себя хорошо, никаких симптомов простуды у нее нет.

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля. Женщины будут еще соревноваться в спринте, гонке преследования, эстафете и массовом старте.