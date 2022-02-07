Меркушина присоединилась к сборной Украины на Олимпиаде

В олимпийский Пекин, а именно горный кластер Чжанцзякоу, прибыла биатлонистка Анастасия Меркушина.
Национальный олимпийский комитет оперативно включил ее в статусе запасной в состав олимпийской сборной согласно обращению тренерского совета Федерации биатлона Украины.
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Выйдет ли Анастасия на старт Олимпийских игр будет зависеть от решения тренерского штаба, информирует официальный сайт НОК Украины.
Источник уточняет, что подтвердился положительный тест у Дарьи Блашко.
Сейчас спортсменка изолирована в своей комнате. Чувствует себя хорошо, никаких симптомов простуды у нее нет.
Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля.
Женщины будут еще соревноваться в спринте, гонке преследования, эстафете и массовом старте.
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